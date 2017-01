später lesen Top 10 Rheinland Hückelsmay Teilen

Es ist der 23. Juni 1758 - der entscheidende Tag. Die Schlacht wird im Forstwald ausgetragen: Die französische Armee ist mit 47.000 Mann in Fischeln stationiert. Die Alliierten unter dem Kommando von Ferdinand von Braunschweig kommen mit ihrem Heer zwischen Kempen und Hüls auf 32.000 Soldaten. Der Überraschungs-Moment, in dem die Franzosen statt von Norden von Süden angegriffen werden, verhilft den Preußen zum Sieg. Wie das damals aussah, haben Heimatforscher mit Hilfe der Zinnfiguren- Sammlervereinigung nachgestellt in einem riesigen Diorama mit 2165 Fußfiguren, 417 Reitern und Pferden, drei Pulverkarren, acht Kanonen, zwei Karren, 28 Gebäuden, sieben Brücken, ungezählten Bäume, Büschen und Hecken. Der Sieg der Schlacht war mit 5700 Toten schwer erkämpft. Gebracht hat er wenig. Die Preußen zogen ab – die Franzosen waren nach 14 Tagen wieder da. Die Erinnerung an das historische Ereignis lebt weiter im Namen des Landgasthauses „Hückels May“. Das Diorama ist heute im 2. Obergeschoss des Museums Burg Linn zu sehen.