Top 10 Rheinland: Hülser Burg

Ab 1455 hatte Friedrich von Hüls die Burg am heutigen Standort errichten lassen. 1565 starb das Hülser Rittergeschlecht mit Katharina von Hüls aus.

Die Ruine wurde in den vergangenen Jahren von ehrenamtlichen Helfern wieder so hergerichtet, dass sie für verschiedene Veranstaltungen – unter anderem für Trauungen – genutzt werden kann. Eine Vorgängerburg war südlich des heutigen Freibads entstanden, von aber nur noch der Straßenname "An der alten Burg" kündet.

Adresse Rektoratsstraße zwischen Herrenweg und Burgpark

Es gibt kaum einen schöneren Ort für eine Trauung.