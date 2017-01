später lesen Top 10 Rheinland Human Plus in Nettetal FOTO: Horst Siemes FOTO: Horst Siemes Teilen

Human Plus leistet als gemeinnützige Organisation humanitäre Hilfe in der ganzen Welt. Alles begann im Jahr 1998 mit den schweren Erdbeben in Griechenland: Der heutige Vorstandsvorsitzende Anestis Ioannidis organisierte Spenden und gewann innerhalb weniger Monate zahlreiche Unternehmen als Partner, mit deren Unterstützung die Menge der Hilfsgüter deutlich erhöht und die Hilfe noch zielgerichteter geleistet werden konnte. Mit der im Jahr 2002 startenden Kooperation mit der SDO (Solidarity Development Organization), einer griechischen Hilfsorganisationen, konnten die Hilfsaktivitäten intensiviert und auf weitere Länder ausgedehnt werden. 2004 wurde eine eigenständige Organisation gegründet und als Verein eingetragen, der nur kurze Zeit später als gemeinnützig anerkannt wurde. Wichtig ist für die Mitglieder, dass Spenden und Hilfsgüter schnell bei den betroffenen Menschen ankommen und nicht im Verwaltungsapparat der Organisation versickern.