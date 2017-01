später lesen Top 10 Rheinland Hydro Sühs, Langenfeld Teilen

Den Christbaum selber schlagen ist zwar schön und gut, doch muss man kein Öko sein, um die Fahrt dafür ins Bergische Land zu scheuen. Aber es gibt einen Ausweg, den schicke Großstädter getrost nehmen können, ohne ihren SUV schmutzig zu machen: Auf nach Berches! So nennen die Einwohner von Langenfeld-Berghausen ihre Heimat. Hier, geradezu mitten im Dorf an der Baumberger Straße, gewährt Gärtner Stefan Sühs Einlass in seine Baumschule. Säge oder Axt einpacken, hinfahren, Baum aussuchen, bezahlen, schlagen, fertig.