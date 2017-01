Top 10 Rheinland: Im Benrather Schlosspark

Route: Schlossallee - Urdenbacher Allee - Haus-Endt-Straße - Benrather Schlossufer - Pigageallee – Meliesallee

In der Anlage rund um das berühmte Barock-Schloss befindet sich die beliebteste Jogging-Strecke im Süden der Stadt. Der Rundkurs am Rand des Benrather Schlossparks führt über Asphalt-Wege und umfasst eine Gesamtlänge von 3,8 Kilometern. Wer will, kann die Runde aber auch verlängern oder ändern durch Abbiegen auf andere Wege in der sternförmig angelegten Anlage oder durch einen Abstecher ans Rheinufer. An den Haltestellen Schloss Benrath und Urdenbacher Allee halten mehrere U- und Straßenbahn-Linien. Der Besucher-Parkplatz befindet sich hinter der Orangerie an der Urdenbacher Allee.

Der Rundkurs ist landschaftlich und kulturell attraktiv.