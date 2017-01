Top 10 Rheinland: Im Grafenberger Wald

Route: Startpunkt der Runde ist der Parkplatz an der Rennbahnstraße (Achtung: An Renntagen ist der Parkplatz überfüllt). Grüne Schilder weisen den Weg.

Auf der Jogging-Strecke durch Grafenberger und Aaper Wald finden Läufer eine Herausforderung, die es in der Stadt sonst nicht gibt: steile Aufstiege. Kurz nach Kilometer 4 kommt der härteste. Deshalb wird die Strecke auch gern von Läufern genutzt, die sich auf Halbmarathons oder sogar die volle Marathondistanz vorbereiten. Die insgesamt rund sieben Kilometer lange Strecke ist zwar nichts für Anfänger, aber auch von ganz gut trainierten Freizeitsportlern zu schaffen. Die ausgeschilderte Strecke führt in einer großen Runde durch den Wald und lässt sich problemlos erweitern, zum Beispiel durch einen Schlenker über die Segelfliegerwiese und den Weg vorbei am Golfplatz.

Eine naturnahe und anspruchsvolle Runde durch den Wald.