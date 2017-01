Top 10 Rheinland: Im Nordpark

Route: Startpunkt ist der Parkplatz vor dem Aquazoo (Kaiserswerther Str. 380). Eine ausgeschilderte Route gibt es nicht.

Die große Parkanlage in Golzheim eignet sich hervorragend für Läufer und bietet zwei große Vorteile. Zum einen ist sie sehr gut erreichbar. Auf dem großen Parkplatz vor dem Aquazoo lässt sich das Auto abstellen, direkt vor dem Eingang mit den berühmten "Rossbändiger"-Skulpturen befindet sich die U-Bahn-Haltestelle "Nordpark/Aquazoo". Der andere Vorteil: Die Runde durch den Park lässt sich nahezu beliebig ausbauen, indem man am Rheinufer entlangläuft. In Richtung Norden gelangt man zum Messegelände, in südlicher Richtung erreicht man den Rheinpark.

Der Nordpark ist ein guter Startpunkt für Runden am Rheinufer in der nördlichen Innenstadt.