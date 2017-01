Top 10 Rheinland: Im Rheinpark

Route: Von der Rheinterrasse zur Theodor-Heuss-Brücke und/oder umgekehrt.

Die zentral gelegene Anlage ist schon seit fast 100 Jahren ein Anziehungspunkt für Freizeitsportler. Traditionell trifft man sich hier zum Fußball, Federball – oder zum Laufen. Der Park ist eine gute Adresse für Laufanfänger. Eine Runde um die Anlage umfasst eine Strecke von drei Kilometern, man kann aber in dem offenen Park beliebig abkürzen. Einige Wege im Rheinpark sind beleuchtet, er eignet sich also auch zum Joggen am Abend. Wer eine größere Herausforderung sucht, kann vom Rheinpark aus in die "Große Brückenrunde" starten oder zum Nordpark laufen.

Die Runde ist kurz, aber immer nah am Rhein und bietet viele Anreize zu mehr sportlicher Betätigung.