Top 10 Rheinland: Immer am Wasser entlang -  die Wupper

Wenn die Wupper von der Quelle fast 100 Kilometer durchs Land geflossen ist, erreicht der „Amazonas des Bergischen“ Leichlingen. Wir starten unseren Herbstspaziergang an der Oskar-Erbslöh-Straße an der Stadtgrenze zu Leverkusen von dem kleinen Parkplatz. Alternativ kann man auch in Mitte Leichlingen parken, um dorthin später mit dem Bus zurückfahren zu können. Fußwege, die nicht immer am Fluss entlang liegen, führen uns zum Startpunkt: Über den Lucasweg geht es direkt in die Flussaue. Eine herrliche Landschaft, durch die sich der meist ebene Weg zieht. Mitten im Grünen, aber doch nah an Leverkusen-Opladen. Wer will, kann bis zur Rheinmündung durch Leverkusen-Bürrig und Leverkusen-Rheindorf wandern. Fast immer abseits des Autoverkehrs. Am Rheinufer liegt etwas abseits der heutigen Mündung die nach historischem Vorbild aufgebaute „Wupper-Schiffsbrücke“ im alten Wupperarm. Je nach Tageszeit kann man dort eine Rast einlegen. Von Rheindorf geht es per Bus relativ problemlos zurück nach Leichlingen.