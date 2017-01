später lesen Top 10 Rheinland Indoor-Minigolf Teilen

Wer meint, Mini-Golf sei nur was für den Sommer, der irrt. Neuerdings können Mini-Golfer auch im Winter aktiv werden – in der Halle. In Duisburg lockt ein spezieller "Schwarzlicht-Spaß" in den Themenwelten "Ritter", "DinoPark", „Jungle“ und "Meereswelt". Es empfiehlt sich, an Wochenenden oder in den Ferien zu reservieren. Erwachsene zahlen ab 6,90 Euro, Kinder ab 5,90 Euro.