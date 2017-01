später lesen Top 10 Rheinland Indoor-Weihnachtsmarkt Dabringhausen FOTO: Jürgen Moll FOTO: Jürgen Moll Teilen

Der Dabringhausener Weihnachtsmarkt in der Mehrzweckhalle ist eine der festen Institutionen im Dorf. Nach einem Gastspiel unter "freiem Himmel" rund um die evangelische Kirche sowie im Gemeindehaus findet die Veranstaltung in diesem Jahr wieder wie gewohnt in der Mehrzweckhalle statt.