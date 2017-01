später lesen Top 10 Rheinland Industriemuseum Cromford Teilen

Zusammen bilden die fünfetagige „Hohe Fabrik“ und das spätbarocke Herrenhaus das Industriemuseum. Die Textilfabrik Cromford ist ein Muss für alle, die sich für Mode, Design und Stoffe, aus denen Haute Couture-Träume sind, interessieren. Aktuell wird in der Ausstellung „Die Macht der Mode“ gezeigt, was zwischen Kaiserreich, Weltkrieg und Republik getragen wurde. Darunter sind natürlich viele Teile zum Staunen und Bewundern. Vor allem wollen die mehr als 130 Originalkostüme und Accessoires sowie unzählige Fotos veranschaulichen, wie sich in der Mode und Art des sich Bekleidens die rasanten gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen dokumentiert sind. Ein kleines Beispiel dafür, welche Rolle der Faktor Zeit spielt, sind Reißverschlüsse und Druckknöpfe, die aufwendige Schnürungen, Haken und Ösen ersetzen. Überhaupt wird hübsch veranschaulicht, wie Garderobe zwar sachlicher und zweckmäßiger wurde, aber selbst dramatische Einschränkungen im Krieg manch Modebewussten nicht davon abhalten konnten, sich mit chic zu kleiden.