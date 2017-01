später lesen Top 10 Rheinland Initiative "Fremde werden Freunde" Teilen

Twittern







Die Initiative „Fremde werden Freunde“ in Rees setzt sich für die Verbesserung der Lebens- und Wohnsituation der in Rees lebenden Flüchtlinge ein. Sie begleitet die in Rees lebenden Flüchtlinge, etwa bei Behördengängen, Anwalts-, Gerichts- und Arztterminen, unterstützt sie bei der Wohnungssuche und bei der Hausaufgabenbetreuung, stellt Kontakte her oder steht als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.