später lesen Top 10 Rheinland Insel- und Uferpark am Hafenbecken Teilen

Twittern







Wo der neue Insel- und Uferpark am Hafenbecken I am breitesten ist, hat die Neusser Stadthafen GmbH einen Bolzplatz mit Kunststoffspielfläche angelegt, die vom ersten Tag an gut besucht wird. Zur Anlage gehören Tore, zudem ist die Anlage mit einem mehr als 3,50 Meter Ballfangzaun eingefriedet. Das macht Sinn, denn fliegt der Ball über diesen hinweg, ist es nicht weit bis zum Hafenbecken I. Und liegt der Ball erst einmal im Wasser, ist er angesichts der steilen Spundwände nicht so einfach wiederzubekommen.