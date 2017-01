später lesen Top 10 Rheinland Interkulturelle Tage Teilen

Twittern







Bereits zum elften Mal finden in diesem Jahr die Interkulturellen Tage in Wesel statt. Vom Integrationsrat der Stadt Wesel veranstaltet, beginnen sie am Donnerstag, 27. August, mit der Ausstellung „Fahrräder aus aller Welt“ im Rathaus. Im Anschluss findet im Ratssaal der Empfang für neu eingebürgerte Deutsche statt. Zu den weiteren Höhepunkten der Interkulturellen Tage gehören die Verleihung des Integrationspreises 2015, der in diesem Jahr an die Gemeinschaftsgrundschule Innenstadt vergeben wird sowie der Auftritt des Comedians Faisal Kawusi aus Frankfurt. Beide Programmpunkte gibt’s am Freitag, 28. August im Bühnenhaus. Den Abschluss bildet am Samstag, 29. August der „Bunte Markt der Möglichkeiten, der ab 10 Uhr im Innenhof des Rathauses wieder die kulturelle Vielfalt der Stadt aufzeigt.