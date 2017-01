später lesen Top 10 Rheinland Internationale Tanzwochen Teilen

Von September bis März präsentieren Ensembles aus aller Welt bei den Internationalen Tanzwochen Neuss ihre neuen Choreographien. Sechs Companys werden in jeder Saison in die Stadthalle eingeladen, sie decken die ganze Bandbreite des zeitgenössischen Tanzes ab. Ob aus Amsterdam, New York, Madrid, Sao Paulo, Havanna oder Stuttgart und Hamburg – kaum ein großer Name fehlt in der Gästeliste der Tanzwochen, die 1983 zum ersten Mal stattfanden.