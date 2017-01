später lesen Top 10 Rheinland Irmgardisfest in Süchteln Teilen

Zu Ehren der Stadtpatronin von Süchteln, der heiligen Irmgardis, feiern die Süchtelner in der Fußgängerzone mit viel Musik und bunter Unterhaltung jedes Jahr Anfang September ein großes Fest. Neben einem Markt und historischen Spielen gehören Ausstellungen und ein buntes musikalisches Rahmenprogramm zum Stadtfest. Bei der traditionellen auch die Appeltaat-Kirmes geht es dann rund. Stöbern können Besucher in den Süchtelner Geschäften dann auch am Sonntag, der von 13 bis 18 Uhr verkaufsoffen ist. Die Irmgardis-Oktav beginnt am 9. September mit der Prozession auf den Heiligenberg und dauert acht Tage.