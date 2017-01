später lesen Top 10 Rheinland Italienisch - Grundstufe I - Kompaktkurs Intensiv Teilen

Italienisch-Kurs für Anfänger(-innen) ohne bzw. mit sehr geringen Vorkenntnissen. Europäischer Referenzrahmen: Stufe A 1.1, Lehrbuch: Viva le vacanze - Italienisch für den Urlaub. Sprechaktives Italienisch für Alltag, Reise und Beruf. In diesem Kurs erwerben Sie in relativ kurzer Zeit verwertbare Kenntnisse des Italienischen. Lernen Sie an zwei Wochenenden die häufigsten Alltagssituationen während eines Aufenthaltes in Italien sprechaktiv zu bewältigen. Gleichzeitig wird das Hör- und Leseverstehen- geschult sowie einige grundlegende Strukturen der italienischen Grammatik vorgestellt. Mit Lerntechniken wie Rollenspiele erleben Sie die unmittelbare lebenspraktische Verwertbarkeit des Lernstoffes.