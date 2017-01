Top 10 Rheinland: Ittertal Solingen

In der Sommersaison Freibadbetrieb, im Winter Eislaufen auf der Freiluftbahn – dies ist das Konzept im Ittertal. Das beheizte Schwimmbad der Freizeitanalage bietet ein separates Nichtschwimmerbecken sowie ein Sportbecken mit einer Länge von 50 Metern.

Darüber hinaus bestehen Beachvolleyball-, Beachhandball- und Beachsoccer-Felder, außerdem kann Tischtennis und Tischfußball gespielt werden. Grillen und Zelten ist ebenfalls möglich. Die Gastronomie Quitte bietet einen regulären Gastronomiebetrieb.

Ein Förderverein stemmt den Betrieb der Freizeitanlage und geht auf spezielle Wünsche ein. Sportvereine können beispielsweise für ihre Mitglieder die Anlage mieten.







Die Vielfalt der Sommeraktionen ist die Besonderheit. Wer in einem von viel Wald umgebenen Freibad ohne turbulente Spaßbad-Attraktionen in Ruhe seine Bahnen ziehen und sich auf der großen Rasenflächen sonnen will, kann einen entspannten Tag im Ittertal verbringen.