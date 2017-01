später lesen Top 10 Rheinland Japanischer Garten Leverkusen Teilen

Twittern







Gut, dass der frühere Bayer-Direktor Carl Duisberg gerne in fremde Länder gereist ist und die Bonsai-Zucht liebte, sonst würde es den kleinen, sehr feinen Japanischen Garten an einem dafür sehr ungewöhnlichen Ort, nämlich mitten in dem Industriestandort Chempark, nicht geben. Für den Laien sind die Sumpfzypressen oder der Japanische Ahorn, die Zierkirschen, Magnolien und Kamelien die Exoten. Für den Gartenexperten ist es die ungarische Eiche, die unweit des schmucken japanischen Teehauses mit asiatischem Doppeldach an einem der vielen sanft plätschernden Gewässer steht. Unter ihm eine hellsteinerne Gottheit auf einem Vierbeiner im Wasser. Es gibt viele kleine Figuren in der Anlage zu entdecken, Kois im Teich zu zählen, über den Stepping-Stones führen und eine hübsche überdachte asiatische Brücke. Ein charmant-fernöstliches Kleinod.