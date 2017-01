später lesen Top 10 Rheinland Jaubank in Haan Teilen

Nein, heute empfehlen wir mal nicht den Brunnen auf dem Neuer Markt, in dem sich die Kinder so schön abkühlen können. Wer von dort ein paar Schritte weiter in Richtung Stadt-Sparkasse geht, der findet auch da ein schattiges Plätzchen – auf der Jaubank, die einen Schatten spendenden Baum umgibt. Der Clou: Man sitzt mit kulturellem Anspruch, denn auf der Jaubank haben auch "Ha(a)ns" und "Ha(a)ni" Platz genommen, zwei blaue, im Sitzen etwa 80 Zentimeter große Figuren des Künstlers Franz Leinfelder, dessen Figuren, die "Ha(a)nser", im gesamten Stadtgebiet zu entdecken sind.