Top 10 Rheinland: Jazz: Dauner // Dauner - Dinslaken

FOTO: Martin Stollberg FOTO: Martin Stollberg

In der Reihe „Jazz in Dinslaken“ präsentiert die Jazz Initiative Dinslaken im Ledigenheim Dinslaken-Lohberg Wolfgang Dauner und seinen Sohn Florian Dauner. Der Stuttgarter Pianist und Komponist Wolfgang Dauner ist einer der maßgeblichen Geburtshelfer einer eigenständigen europäischen Jazzentwicklung. Als einer der ersten Jazzmusiker setzte Dauner Synthesizer zur Musikproduktion ein und avancierte damit zum Pionier des elektronischen Avantgarde-Jazz. Florian Dauner ist einer der erfolgreichsten und meist beschäftigten Drummer Europas. Seit 25 Jahren ist er ständiger Schlagzeuger der deutschen Hip-Hop-Band „Die Fantastischen Vier“ und spielt von Beginn an in der Liveband der TV-Sendung „The Voice of Germany“.