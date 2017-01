später lesen Top 10 Rheinland JazzSommernacht in der Reihe "Blue in Green" Teilen

Der Jazz-Gitarrist Philipp van Endert stellt für das Kulturforum Alte Post ein Jazz-Programm mit rund sechs Konzerten zusammen und hat die Reihe nach Miles-Davis-Klassiker mit "Blue in Green" benannt. In der Regel treten die Musiker mittwochs auf. Auftakt jeder neuen Saison ist die JazzSommernacht rund um die Alte Post. Drinnen und draußen treten bis zu sieben Ensembles auf, in einer Mischung aus gestandenen Jazzmusikern und Newcomern.