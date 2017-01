später lesen Top 10 Rheinland John Steinbeck Park Heiligenhaus Teilen

Der Park trägt einen erklärungsbedürftigen Namen. Das Areal wurde nach dem US-amerikanischen Literatur-Nobelpreisträger benannt, dessen Vorfahren aus Heiligenhaus stammen. Zu finden ist der kleine Park mitten in der Stadt, er liegt zwischen Südring und Herzogstraße am Fußweg "In der Blume". Bis zum Stadtkern mit Rathaus sind es nur wenige hundert Meter.