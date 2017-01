später lesen Top 10 Rheinland Jüchener Weihnachtsmarkt Teilen

Der Jüchener Weihnachtsmarkt ist bekannt dafür, dass zahlreiche Aussteller aus der Gemeinde Jüchen weihnachtliches Ambiente in der engen Kirchstraße, vor und in der Kirche St. Jakobus verbreiten. Die Kirche, in der auch eine Krippe aufgebaut ist, ist während des Marktes geöffnet. Aussteller bieten neben Glühwein, Reibekuchen und frisch vor Ort im Steinofen gebackenem Brot auch viele Dekorationsideen. In der Kirche selbst wird seit Jahren zum Weihnachtsmarkt selbstgeschnitzter Christbaumschmuck aus Holz angeboten.