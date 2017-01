später lesen Top 10 Rheinland Jüdischer Friedhof Solingen Teilen

Der jüdische Friedhof in Solingen ist eine von etwa 2400 jüdischen Begegnungsstätten in Deutschland. Heute dient er als Quelle der Kultur, Sozial- und Religionsgeschichte einer jüdischen Gemeinde im Bergischen Land. Durch seine Nutzung als lokale Geschichtsquelle hat er sich zudem zu einem Lernort entwickelt, der sich mittlerweile auch im öffentlichen Bewusstsein einen Platz geschaffen hat. Er wurde bereits um 1718 erwähnt, der älteste erhaltene Grabstein stammt aus dem Jahr 1820. Die letzte Beerdigung fand im April 1941 statt. Nach der Zerstörung der Synagoge 1938 ist der Friedhof das einzige und letzte öffentlich sichtbare Zeugnis jüdischer Religion in Solingen.