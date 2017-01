später lesen Top 10 Rheinland Jugendpark Köln Teilen

Im Rheinpark an der Zoobrücke unterhält der Jugendpark nicht nur ein Gebäude, sondern auch mehrere Grillplätze. Sie eignen sich, je nach Größe, für kleine Familientreffen bis hin zu großen Feiern. Der größte Grillplatz bietet Raum für 250 Personen. Toilettenanlagen stehen an den Plätzen in der Nähe des Jugendhauses zur Verfügung. Die Plätze bieten den Blick auf den Rhein, oder befinden sich etwas versteckter mitten im Rheinpark. Grills in verschiedenen Größen können ausgeliehen werden sowie dazu Festzeltgarnituren. Elektronisch verstärkte Musik darf im Jugendpark nicht abgespielt werden. Es gibt folgende Auswahl: Grillplatz für etwa 30 Personen mit Feuerstelle, Grillplatz „Innenhof“ für etwa 250 Personen, Grillplatz unter der Kastanie links und rechts, jeweils für etwa 150 Personen, Grillplatz Steinkreis 1 bis 3 jeweils für 20 Personen, Grillplatz Wiese neben dem Familienpark für etwa 30 Personen.



Anfahrt Bhf. Köln-Deutz/Messe 15 min. Fußweg durch den Rheinpark oder mit den Bus-Linien 150, 250, 260 bis Thermalbad.

Ab Köln Hbf. U-Bahn-Linie 18 bis Zoo/Flora, dann die Zoobrücke zu Fuß oder mit der Seilbahn überqueren.

Ab Wiener Platz 20 min. am Rhein entlang oder mit den Buslinien 250 oder 260 bis Thermalbad.