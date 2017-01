später lesen Top 10 Rheinland Jugendzentrum "St. Andy" in Korschenbroich Teilen

Twittern







Das Katholische Jugendzentrum St. Andy in Korschenbroich ist stadtweit für seine bunten Aktionen in und auch außerhalb der Ferien bekannt. Etwas, das ganz besonders hervorsticht, ist der Bauspielplatz in den Sommerferien, der aus der Wiese zwischen Rathaus und Jugendzentrum immer einen echten Hingucker macht. Regelmäßig wird das Zentrum von zahlreichen Kindern und Jugendlichen aus Korschenbroich und Umgebung besucht, die sich dort austoben können. Das Jugendheim ist in erster Linie Treffpunkt, jedoch gibt es auch außergewöhnliche Aktionen dort. So wird im "St. Andy" etwa gemeinsam gekocht. Auch werden dort kleine Theaterstücke geprobt oder Veranstaltungen geplant, die später mit anderen Einrichtungen aus dem Stadtgebiet durchgeführt werden. Nachdem der "Rockmarathon" in die Jahre gekommen war, soll es jetzt ein Wochenende der Jugendkultur geben, bei dem sich Interessierte auch einen Eindruck vor Ort verschaffen können. Geöffnet ist das Jugendzentrum für Kinder ab neun Jahren dienstags von 15 bis 20 Uhr, mittwochs von 16 bis 20 Uhr, donnerstags von 15 bis 19 Uhr (an diesem Tag von 17.30 bis 19 Uhr ist Mädchentreff) sowie freitags von 15 bis 20 Uhr. Zudem lädt das Jugendheim für jeden letzten Donnerstag im Monat von 19 bis 23 Uhr zu einer "Jugendkneipe" ein.