später lesen Top 10 Rheinland Kaarster See FOTO: Christian Kandzorra FOTO: Christian Kandzorra Teilen

Twittern







Urlaubsgefühle werden im Rhein-Kreis besonders am Kaarster See geweckt. Er ist zwar nicht riesig, dafür aber gemütlich. Auf dem Areal können Interessierte sich gleich an zwei Stränden in der Sonne entspannen und bei Temperaturen ab 18 Grad und Sonnenschein auch im See schwimmen. Der größte Vorteil: Durch das flach abfallende Ufer eignet sich der Kaarster See besonders gut für Familien mit Kindern, die im Schwimmen noch nicht so fit sind. Der Freizeit-Wert der Anlage ist sehr hoch, auf dem gesamten Gelände gibt es viele Spiel-Attraktionen. Bei gutem Wetter herrscht dort reger Betrieb, viele Besucher schätzen das von Bäumen weitgehend abgeschottete Areal. Auch Duschen sind dort vorhanden. Liegen können ausgeliehen werden. Der See an sich ist an seinem tiefsten Punkt etwa fünf Meter tief, das Wasser hat eine gute Qualität. Sanitäre Anlagen sind ebenfalls vorhanden. Die Öffnung des beliebten Strandbades ist witterungsabhängig.