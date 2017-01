später lesen Top 10 Rheinland Kaarster See in Kaarst Teilen

Twittern







Der Kaarster See ist zwar nicht riesig, dafür aber ziemlich gemütlich. Auf dem Areal können sich die Besucher gleich an zwei Stränden entspannen und im See schwimmen. Der große Vorteil: Durch das flach abfallende Ufer eignet sich der Kaarster See gut für Familien mit Kindern, die im Schwimmen noch nicht so fit sind.