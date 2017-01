später lesen Top 10 Rheinland Kaas Frischdienst Teilen

Twittern







Der Kaas Frischdienst ist ein Großhändler, der Markenprodukte aus Über- und Fehlproduktionen zu Discounter-Preisen anbietet. Neben dem Grundsortiment von Käse, Feinkost und Molkereiprodukten, bietet der Großhandel auch eine große Auswahl im Fleisch-, Fisch- und Tiefkühlbereich an. Den Lagerverkauf gibt es mittlerweile in acht verschiedenen Märkten am Niederrhein.