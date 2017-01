später lesen Top 10 Rheinland Kabarett mit Ingo Oschmann Teilen

Ingo Oschmann ist zurück vom Spielfeld, das wir Leben nennen. In seiner Tasche trägt er sein neues, unglaubliches Programm „ Wort, Satz und Sieg!“. Am 11.12.2015 wird der wortgewaltige Bielefelder damit zu Gast in der Viller Mühle sein und ab 20:00 den Ball zwischen seinem Publikum und sich gekonnt hin und her spielen. Er bleibt dabei jedoch galant über der Gürtellinie und schlägt ein Ass nach dem Nächsten.