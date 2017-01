später lesen Top 10 Rheinland Kabarett: Tina Teubner - Städtisches Bühnenhaus Wesel FOTO: tt FOTO: tt Teilen

Tina Teubner ist Komikerin, Musikerin, kennt sich aus auf dem Gebiet des autoritären Liebesliedes, lebt in Köln als alleinerziehende Ehefrau. Im Städtischen Bühnenhaus Wesel ist sie am 20. Februar mit ihrem Programm „Männer brauchen Grenzen“ zu Gast. Es geht um die Frage: Warum soll das, was für die Kinder gut ist, nicht auch für den Mann gut sein?