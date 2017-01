später lesen Top 10 Rheinland Kaffeetrinken im Haus Hammerstein Teilen

Das traditionsreiche Haus Hammerstein liegt auf einer Halbinsel an der Wuppertalsperre. So lässt sich im Winter aus der warmen Stube heraus, der Blick auf die Wasseroberfläche und die Umgebung genießen. Dass sich das lohnt, können einige namhafte Gäste des inzwischen über 300 Jahre alten Hotels bezeugen. So kehrten schon Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Peter Frankenfeld und Inge Meysel ins Haus Hammerstein ein, um die Atmosphäre dort zu erleben. Ein weiterer Pluspunkt ist die gute Küche, die auch im Winter nicht nur guten Kaffee, sondern ab 15 Uhr auch leckeren Kuchen und Waffeln anbietet. Während draußen der Schnee fällt, kann man sich im Haus mit der bergischen Schieferfassade entspannt die Zeit verbringen.