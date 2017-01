später lesen Top 10 Rheinland Kaiser-Friedrich-Hain Teilen

Der Spielplatz am Kaiser-Friedrich-Hain in Cracau ist nagelneu. Im Zuge der Sanierung des Parks hat die Stadt auch in den Spielplatz investiert. Hinter der denkmalgeschützten Mauer mit den schönen Zier- und Zaunelementen an der Steckendorfer Straße finden Jungen und Mädchen neue Geräte, sauberer Sand und eine angenehme und helle Atmosphäre zum Spielen.