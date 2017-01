Top 10 Rheinland: Kalkumer Schlossallee

Im Jahr 1825 plante Maximilian Friedrich Weyhe die Anlage des Schlossparks in Kalkum. Um dieselbe Zeit dürfte die Lindenallee entstanden sein, die Zeichen gartengestalterischer Kunst jener Zeit war und sich gestalterisch auf Schloss und Park bezieht. So führt die prächtige Allee direkt auf das einzige Wasserschloss Düsseldorfs zu.

Die Allee ist eines von 43 Naturdenkmälern der Stadt Düsseldorf und genießt aufgrund des Alters und ihres Seltenheitswertes einen besonderen Schutz.

Lage: In der Nähe halten an der Bushaltestelle Joseph-Brodmann-Straße die Linien 728, 749, 751. An der Haltestelle Kalkumer Schlossallee hält die U79

Wer durch sie auf das Schloss zuschreitet, hat das Gefühl in eine andere Welt einzutauchen. Denn der alte Baumbestand im Schlosspark sorgt für ein überraschendes Phänomen. Wer den Park betritt, hört keinen Verkehrslärm mehr. Die Allee ist aber nicht nur bei Spaziergängern sehr beliebt, sondern wird gerne als Boule-Bahn genutzt.