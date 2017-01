später lesen Top 10 Rheinland Kanu-Sation an der Niers FOTO: Jürgen Schröder FOTO: Jürgen Schröder Teilen

Die Niers ist mit einer Länge von 117,7 Kilometern prägend für die Landschaft im Niederrhein. Der Fluss schlängelt sich mit lediglich 2,3 Kilometern pro Stunde durch schöne Wald- und Graslandschaften, vorbei an historischen Städten wie Wachtendonk, Straelen oder Süchteln. Auch ein paar Klöster und alte Herrenhäuser sind auf dem Weg der Niers zu entdecken. Die Kanu-Station bietet dabei die Möglichkeit, auch für ungeübte Kanuten das Gelände der Niers einmal hautnah zu erleben. Aber auch das Ausleihen von Fahrrädern, Geocaching, Bogenschießen, Teamspiele sowie das ausgiebige Grillen ist am beliebten Freizeitreffpunkt an der Niers möglich.