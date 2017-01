später lesen Top 10 Rheinland Kanutour auf der Niers FOTO: Bettina Zimmermann FOTO: Bettina Zimmermann Teilen

Twittern







Warum nicht mal fernab der Hektik des Alltags eine Paddeltour auf der Niers unternehmen? Bei den gleichmäßigen Bewegungen des Paddels kann man den Wellenbewegungen auf der Niers folgen. Begonnen wird mit einem Frühstück in einer schwedischen „Kata“. Nach der ausgiebigen Stärkung steht eine vierstündige Tour an, bei der die Natur genossen werden kann aber auch ein wenig Kraft und Ausdauer erforderlich ist. Von der Kanustation in Süchteln geht es bis nach Wachtendonk, wo das Örtchen zu einem mittelalterlichen Spaziergang einlädt.