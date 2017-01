später lesen Top 10 Rheinland Kanuverein der SG Holzheim Teilen

Mit dem Anpaddeln am Himmelfahrtstag beginnt offiziell die Saison am Bootshaus der Sportgemeinschaft (SG) Holzheim. Das Vereinshaus liegt direkt am Wasser und ist über die Olympiasiegerstraße erreichbar. Kanuten können dort ihre Boote für eine Tour auf der Erft einsetzen. Und wer Kanute werden möchte, dem bietet die Kanu-Abteilung Schnupperkurse und Kanuschulungen an. Der Ort lohnt auch durch das Lokal „Altes Bootshaus“, das über einen Biergarten verfügt, für einen Ausflug. Wer möchte, kann sich dort auch an der Erft abkühlen – viele Bürger halten im Sommer zumindest die Füße ins Wasser.