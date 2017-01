später lesen Top 10 Rheinland Karibische Nacht in Kaldenkirchen FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Jedes Jahr im August lebt in Kaldenkirchen noch einmal ein Urlaubsgefühl auf. Bei der karibischen Nacht wird zum Late-Night-Shopping bis 22 Uhr eingeladen. Das Rahmenprogramm gestaltet der Werbering "Kaldenkirchen Aktiv" und stellt jedes Jahr ein tolles Programm auf die Beine. Von 17 Uhr an dürfen Besucher Live-Musik, Tanz und kulinarische Genüsse erwarten. Mit karibischer Dekoration und leckeren Cocktails werden die Gäste in das richtige Urlaubs-Feeling versetzt. Gemeinsam wird zu fetzigen Rhythmen getanzt, wahrscheinlich bis in die Nacht hinein.