Top 10 Rheinland: Karnevalsparty Ohligser Turnverein

Auf der großen Bühne wechseln sich die Coverbands „See you“ und „Mr. Jay D. and the Juicy Souls“ ab. In den Nebenräumen legen zudem zwei DJs auf. Die Gerätegaragen der Halle werden kurzerhand zu Bars umfunktioniert. Die Eintrittskarten zum Preis von 17 Euro sind täglich von 10 bis 12 Uhr an der OTV-Geschäftsstelle, Hubertusstraße 12, erhältlich sowie bei Optik Bergmann, Düsseldorfer Straße 37 und Wasserfuhr Hörgeräte und Tinnituszentrum, Hauptstraße 25. Für Mitglieder gibt es am 3. Februar von 19 bis 21 Uhr einen Sonderverkaufstermin an der Geschäftsstelle.