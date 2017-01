später lesen Top 10 Rheinland Kartarena Teilen

Mit Vollgas ins Wochenende. Wer auf PS, heiße Motoren und Vettel-Outfit steht, der sollte die Kartarena in Mönchengladbach besuchen. Egal ob Einzel-Wertung oder Team-Wettbewerb, Kindergeburtstag (ab 1,40 Meter Körpergröße) oder Firmenfeier, alles ist in der Industriehalle möglich, in der über 40 Karts bereit stehen. Neun Minuten Training kosten zehn Euro, 27 Minuten 27 Euro.