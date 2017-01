später lesen Top 10 Rheinland Kashmir Store Teilen

Begrüßt wird der Kunde mit indischer Popmusik, die direkt aus einem Bollywood-Film stammen könnte. Der Kashmir Store bietet vor allem Lebensmittel aus Indien, Sri Lanka und Pakistan an: Basmati Reis (darunter auch 20-Kilo-Säcke für die Großfamilie), unzählige Bohnensorten (frisch und in der Dose) oder auch Darjeeling Tee in riesigen Boxen. Dazu gibt es im Tiefkühler Fisch und Meeresfrüchte, Samosa (Teigtaschen) und Paratha (Fladenbrot). Frisches Gemüse, das man zum indisch kochen braucht, ist im Kashmir Store genauso zu bekommen wie auch selbstgemachte Süßigkeiten.