Top 10 Rheinland: Kaufhaus Remscheid

Wer nach günstigen Möbeln, Kleidung, Brettspielen und Fundstücken aller Art aus zweiter Hand sucht, der hat im Kaufhaus Remscheid gute Chancen, fündig zu werden. Auf drei Etagen bietet das Geschäft alles an, was es auch im Kaufhaus gibt. Die Ware ist trotz zweiter Hand in bestem Zustand. Einkaufen kann auch schon einmal anstrengen. Wem der Magen knurrt, der kann einen Abstecher in das Bistro im Kaufhaus Remscheid machen. Die Lage ist zentral, direkt am Markt in der Innenstand gelegen, so dass Kunden das Kaufhaus auch ausgezeichnet mit dem Bus erreichen.

Eine breite Auswahl und gute Qualität zeichnen das Kaufhaus Remscheid aus. Hinzu kommt das Bistro mit Essen und Getränken zu kleinem Preis.