später lesen Top 10 Rheinland Kemnader See Witten Teilen

Twittern







Rund um den See locken flache Wanderwege (und im Sommer natürlich auch Fahrradwege). Für die Umrundung des Gewässers müssen acht Kilometer zurückgelegt werden, was in etwa anderthalb bis eindreiviertel Stunden machbar ist. Am Ende des Weges bieten sich für die Spaziergänger auch Einkehrmöglichkeiten. Sonntags ist es an der Kemnade meist sehr voll.