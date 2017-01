später lesen Top 10 Rheinland Kesselhaus, Wipperfürth Teilen

Kaum ein Club im Bergischen ist so angesagt wie das Kesselhaus. Besonders die jüngere Generation kommt fast jedes Wochenende her. Zum einen lockt die ruhige Lage zwischen Wermelskirchen, Remscheid, Hückeswagen und Radevormwald, so dass für niemanden der Weg zu weit ist. Zum anderen bietet die Disco das, was man sonst nur auf den Großstadt-Clubs gewohnt ist: Drei Bars, eine große Tanzfläche, einen Außenbereich, eine extra Lounge und eine insgesamt sehr moderne und hochwertige Innenausstattung.