Top 10 Rheinland: KGV Fasanenblick

Diese Anlage ist besonders kinderfreundlich. Für die rund 100 Kinder der Pächter gibt es einen großen Spielplatz mit Holzgeräten, der auch gerne von Familien der benachbarten Wohnviertel und einem nahegelegen Kindergarten genutzt wird. Mit 97 Pachtgärten zwischen 300 und 500 Quadratmetern hat die Anlage eine Gesamtgröße von über 52000 Quadratmetern. Fünf Gemeinschaftsgärten gibt es zudem, zwei davon sind als Streuobstwiesen angelegt: Da gibt es auch selten gewordene Obstsorten wie die Sternrenette. Eine Vogelwiese ist eingehegt mit Hecken aus Dornensträuchern zum Schutz gegen Katzen und andere Küken-Räuber. Ausgestattet mit Nistkästen und mit Sonnenblumen bepflanzt dient sie Spatzen, Buchfinken, Blaumeisen und anderen Arten als Zuhause. Eine weitere Parzelle wird als Anzuchtgarten für Sträucher genutzt und beherbergt auch eine Kompostieranlage.

Eingebettet in den Niers-Grünzug bietet diese Anlage den vielen Kindern der Pächter und der umliegenden Anwohner viel Platz zum Spielen. Hier gelingt Gemeinschaft: Viele Gärten werden vor der Neu-Verpachtung von den Vereinsmitgliedern in einen Top-Zustand gebracht, und man gewährt aus der Gemeinschaftskasse Mini-Darlehen auf die Pacht, die Neu-Pächter in Monatsraten abzahlen können.