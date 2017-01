später lesen Top 10 Rheinland KGV Giesenkirchen FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz Teilen

Gegründet 1979, hat sich dieser Verein in letzter Zeit deutlich verjüngt. Viele junge Familien haben hier ihre Gärten, rund zwanzig Kinder bringen sie mit in die 60 Pachtgärten. Am Vereinshaus gibt es eine große Rasenfläche zum Spielen und für Veranstaltungen. Da gibt es auch jedes Jahr einen Oster-Brunch und ein großes Sommerfest. Dank guter Fachberatung über Jahre hinweg wird hier auf hohem Niveau „gegärtnert“. Die Vereinsmitglieder stehen sich mit Rat und Tat zur Seite, wenn es darum geht, Teiche anzulegen und Areale zu bepflanzen. Auf der Versuchsanlage lernt man zum Beispiel, Obstbäume wie Kirschen, Pflaumen, oder Birnen zu veredeln. Die benötigten Reiser von edlen Stein- und Kernobstsorten tauschen die Gärtner auch untereinander aus.