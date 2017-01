später lesen Top 10 Rheinland KGV Großheide FOTO: Hans-Peter Reichartz FOTO: Hans-Peter Reichartz Teilen

Die Anlage liegt mitten im Vogelschutzgebiet. "Die Offenheit dieser Anlage macht ihren besonderen Reiz aus", sagt Ciro di Rico, der Vorsitzende des Kleingartenvereins Großheide. Die Pachtgärten sind nicht durch Zäune voneinander getrennt – damit ist Großheide die einzige komplett zaunfreie Anlage in der Stadt. Auch in Sachen Umweltschutz kann die Anlage punkten. Die gemeinschaftliche Toilettenanlage wurde umgebaut, und die Spülungen werden jetzt aus einem Regenwasser-Auffangbecken gespeist. 30 Gärten sind verpachtet, zwei werden gemeinschaftlich genutzt. Im Lehrgarten, der auch für Besucher geöffnet ist, kann man unter anderem durch ein gläsernes Sichtfenster im Boden Kartoffeln wachsen sehen und die drei Stadien des Kompostierens kennenlernen. Im Naschgarten finden sich neben Apfel- und Birnbäumen auch Stachelbeer- und Johannisbeersträucher sowie Bienenstöcke. In der Anlage wird im Schnitt alle zwei Jahre eine Parzelle frei, die ist dann auch schnell wieder verpachtet. In den vergangenen Jahren kamen auch viele junge Familien zum Verein hinzu.