Top 10 Rheinland: KGV Rheydt-Güdderath

Diese Anlage erzielte beim letzten jährlichen Wettbewerb der Vereine die höchste Punktzahl in der Kategorie Gestaltungs-Harmonie. Ausdrücklich gelobt und bewundert wurden von der Jury der Experten die Sauberkeit der Anlage und die ausgewogene Aufteilung der Flächen, in Nutzgarten Bereiche und Bereiche, die der Erholung dienen. Erreicht haben das die unermüdlichen Gartenfreunde auch durch den geschickten Einsatz verschiedenster Ziergehölze wie Ligusterhecken, Kirschlorbeer-Rabatten und Wildrosen-Spaliere. Durch gezielte Fachberatung und regen Austausch gärtnerischen Know-hows halten sich die Vereinsmitglieder auf dem Laufenden. Das macht sich nicht zuletzt durch reiche Erträge in den Nutzgartenbereichen bemerkbar, in denen es von den ersten winterfesten Kräutern bis zu den späten Kohlsorten das ganze Jahr etwas zu ernten und zu verkosten gibt. In dieser Anlage befindet sich übrigens auch der Garten der Familie Lüdemann, mehrfacher Stadtsieger im Einzelwettbewerb, mit seinem Traum-Rasen umgeben von einem Meer aus Blumen.